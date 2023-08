Viterbo: fa razzie tra i turisti a Marta, 40enne denunciato per furto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 23 agosto, nel comune di Marta, sono stati perpetrati alcuni furti ai danni di residenti e turisti. In particolare sono stati rubati un monopattino elettrico, un casco da motociclista, uno zaino contenente un telefono cellulare ed effetti personali. Le indagini svolte dai carabinieri, anche con l’ausilio delle telecamere di videosorveglianza, hanno fatto cadere i sospetti su un uomo di 40 anni, non conosciuto nel comune lacustre ma ben noto alle forze dell’ordine: infatti, dopo essere state diffuse tra i canali dell’Arma le immagini ritraenti il sospettato, l'uomo è stato identificato in un pluripregiudicato residente a Viterbo.I carabinieri della stazione di Marta, dopo aver rintracciato l'uomo, hanno eseguito una perquisizione domiciliare rinvenendo tutta la refurtiva, che consegnavano ai legittimi proprietari. Il 40enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Viterbo per il reato di furto aggravato e continuato.(Rer)