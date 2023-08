Fd'I: Giovagnorio-Nalli, da segretario Pd Roma insulti inqualificabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Body shaming piddino sui social: rimaniamo sgomenti di fronte agli insulti lanciati dal segretario romano del Pd, Enzo Foschi, ai danni del ministro Francesco Lollobrigida e della famiglia Meloni". È quanto dichiarano, in una nota, il consigliere di Fd'I del Municipio Roma XIII Marco Giovagnorio e la coordinatrice di Fd'I del Municipio Eleonora Nalli. "Nel corso degli ultimi giorni, il massimo esponente del Pd romano ha ripetutamente offeso, sui suoi profili social, il ministro Lollobrigida definendolo dapprima 'ministro cognato scemo', accostando poi la famiglia Meloni-Lollobrigida alla famiglia Addams, nota per avere un aspetto estetico discutibile - continua la nota-. Tali esternazioni sono del tutto oltraggiose e declassano il confronto politico democratico ad una becera aggressione verbale da bar. Foschi, con i suoi deplorevoli attacchi, rappresenta l’immagine di un partito allo sbando, che, per contestare il Governo, promuove offese gratuite sull’aspetto fisico dei rappresentanti dello stesso. Ci aspettiamo che gli esponenti del Partito democratico, che tanto si sono 'sbracciati' in passato nel condannare episodi mediatici di body shaming, prendano le dovute distanze dalle attività social del sig. Foschi”, conclude la nota degli esponenti di Fd'I.(Com)