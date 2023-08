Violenza donne: Paita (Iv), da Giambruno parole gravi e intollerabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parole del giornalista Andrea Giambruno "sono molto gravi. Nel suo mondo al contrario secondo lui una ragazza ha il diritto di essere al sicuro solo se non beve? Una ragazza deve rinunciare a ballare, uscire di casa, vivere, bere un drink per timore di trovare il lupo? Ancora con questa disgustosa storia del 'se l’è cercata'? Certa superficialità contribuisce a trasformare la vittima in colpevole. Non è tollerabile". Lo scrive su Twitter la senatrice e coordinatrice nazionale di Italia viva, Raffaella Paita. (Rin)