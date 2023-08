Grecia: Mitsotakis presiede incontro su ripristino foreste di Evros e Parnitha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier della Grecia Kyriakos Mitsotakis ha presieduto a Villa Maximos una riunione governativa incentrata sulle misure da adottare per il ripristino delle foreste dei territori di Evros e Parnitha, colpite dagli incendi. Lo riporta l’agenzia di stampa “Ana-Mpa”. Hanno partecipato alla riunione, tra gli altri, il ministro dell’Ambiente e dell’Energia Theodoros Skylakakis e il Ministro della Crisi climatica e della Protezione civile Vassilis Kikilias. Come ha reso noto il dicastero dell’Ambiente, sono state discusse “le misure immediate adottate dal governo per le aree di Evros e Parnitha”, ma anche la questione legata alla “prevenzione e protezione delle foreste greche e dei corsi d'acqua”.(Gra)