Torino: 1 milione di euro per l'implemento di sistemi di sorveglianza di nuova generazione e per la vigilanza interforze

- E' stato sottoscritto questa mattina all'interno della Prefettura di Torino il Patto per la Sicurezza urbana che da un lato implementerà i sistemi di video-sorveglianza con un server di nuova generazione e dall'altro andrà a finanziare nuovi servizi di vigilanza interforze. La misura complessiva avrà un costo di 2 milioni di euro e attualmente la Regione ha finanziato la metà dei fondi. "La misura richiederà circa un anno per entrare in funzione", ha affermato il Prefetto di Torino Raffaele Ruberto a margine della firma. Il servizio partirà dalla Città di Torino e si estenderà in particolare nell'area Metropolitana del capoluogo Piemontese. (Rpi)