Speciale energia: Brasile, il Paese ospiterà il più grande laboratorio di bio-sicurezza dell'America latina

- Il nuovo laboratorio di biosicurezza sarà installato presso il Centro nazionale per la ricerca sull'Energia e sui materiali (Cnpem), legato al ministero, che ha sviluppato e gestisce una delle tre sorgenti di luce di sincrotrone di quarta generazione nel mondo, Sirio. Sia il progetto dell'Nb4 che quello del Sirio sono stati inclusi nel nuovo Programma di accelerazione della crescita (Pac), piano di investimenti nelle infrastrutture recentemente varato dal governo federale. Secondo Brasilia, entro il 2026 l'Nbb4 riceverà investimenti per circa 1 miliardo di real (190 milioni di euro) stanziati attraverso il Fondo nazionale per lo sviluppo scientifico e tecnologico (Fndct). (Brb)