Mongolia: dal 31 agosto viaggio apostolico di Papa Francesco, ecco il programma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato illustrato questa mattina il programma del viaggio apostolico di Papa Francesco in Mongolia, dove il Pontefice si recherà dal 31 agosto al 4 settembre. Saranno cinque i discorsi che il Papa pronuncerà durante la sua permanenza nel Paese asiatico: sabato 2 durante l'incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico e l'incontro con i vescovi, i sacerdoti, i missionari, i consacrati/e e gli operatori pastorali; domenica 3 durante l'incontro ecumenico e interreligioso e durante l'omelia della messa che Francesco celebrerà alla 'Steppe Arena' della capitale Ulan Bator; lunedì 4 nel corso dell'incontro con gli operatori della carità per l'inaugurazione della Casa della misericordia. Alla messa della domenica pomeriggio saranno presenti gruppi di pellegrini provenienti anche dalla Russia e dalla Cina, come riferito dal direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni, nel corso di un briefing per la stampa. Alla celebrazione per la piccola comunità cattolica locale, che conta solo 1.500 fedeli, assisteranno circa 2.500 persone, tra cui gruppi di pellegrini da altri Paesi, come Russia, Cina, Hong Kong, Macao, Thailandia, Corea del Sud, Kazakhstan e altri. Circa la possibilità che l'incontro con i rappresentanti del buddismo tibetano possa creare problemi di rapporti con la Cina, Matteo Bruni ha spiegato che il Pontefice "incontra le comunità religiose presenti nel Paese, quindi incontra i rappresentanti del buddismo tibetano come quelli di altre fedi. Li incontra come incontra tutti: il buddismo tibetano ha sua rilevanza all'interno della società mongola, in particolare per quanto riguarda la crescita del buddismo dopo la fine del comunismo". Durante il viaggio in aereo, come di consuetudine, il Papa invierà telegrammi ai presidenti dei Paesi sorvolati. C'è grande attesa per il messaggio a Xi-Jinping ma il volo non attraverserà lo spazio aereo russo. "Di solito si sceglie la rotta a seconda di quella che è la più conveniente in un tale momento. Non sono al corrente che ci siano altre motivazioni", ha spiegato il portavoce vaticano commentando anche le voci di una possibile tappa intermedia per incontrare Kirill. "Se ci sono state supposizioni precedenti non sono state fatte da me. Se ci saranno stravolgimenti rispetto al programma cercherò di farvi sapere", ha concluso Bruni. (Civ)