Cultura: assessore Lavoro veneto, indennità lavoratori spettacolo è misura giusta

- L'indennità per i lavori dello spettacolo è una misura giusta. Con queste parole Elena Donazzan, assessore regionale al Lavoro, Istruzione e Formazione, ha commentato la notizia dell'approvazione del decreto inerente al tema da parte del Consiglio dei ministri. "La scelta del governo di attribuire una indennità ai lavoratori dello spettacolo è corretta e va nella direzione che il Veneto ha tracciato nel periodo della pandemia - ha dichiarato -. È giusto che i lavoratori dello spettacolo, artisti che forniscono con la loro attività un elevato contributo alla nostra società siano riconosciuti e possano lavorare potendo contare su una retribuzione. Come vediamo dalle cronache di ogni giorno, la nostra società ha fame di crescere soprattutto dal punto di vista culturale e su questo è giusto che le istituzioni siano attente e investano". "Abbiamo visto nel periodo della pandemia che gli artisti e tutte le maestranze che operano nel mondo dello spettacolo hanno sofferto moltissimo, forse sono stati la categoria che maggiormente ha sofferto in quel periodo - ha proseguito Donazzan -. Complessivamente in Veneto nel periodo del Covid abbiamo stanziato poco meno di 7 milioni di euro erogati a 4.660 lavoratori dello spettacolo. Dobbiamo imparare da quanto accaduto per questo voglio esprimere un plauso al ministro Gennaro Sangiuliano che ha voluto fornire uno strumento di sostegno al reddito mirato, dando dignità ad una intera categoria di lavoratori. La regione del Veneto, in particolare per quanto concerne le politiche per il lavoro e gli strumenti a sostegno dei lavoratori continuerà a fare la sua parte, potendo contare su un supporto concreto in più a favore di questo settore così importante", ha concluso. (Rev)