Torino: il Prefetto Ruberto, il Patto per la Sicurezza migliorerà l'interconnessione dei sistemi di video-sorveglianza

- La grande novità di questo Patto per la Sicurezza è l'interconnessione tra i sistemi di video-sorveglia di Torino e dell'area Metropolitana del capoluogo Piemonte. Lo ha affermato il Prefetto di Torino Raffaele Ruberto a margine della firma del Patto, che si è svolta questa mattina in Prefettura. "Le immagini verranno remotizzate non più nel singolo Comando di Polizia locale, ma nella Centrale di Polizia, per favorire l'intervento immediato delle pattuglie che in quel momento stanno controllando quell'area geografica. Il costo maggiore di questa operazione riguarderà il server. Ad esempio si potrà utilizzare un alert decisamente più raffinato sui veicoli e persone oggetto di indagini. L'utilità non sarà soltanto per la prevenzione ma per la repressione dei reati già commessi", ha concluso Ruberto. (Rpi)