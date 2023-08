Padova: Zaia, complimenti a Gdf per sequestro prodotti nocivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Luca Zaia, presidente della regione Veneto, ha fatto i propri complimenti alla Guardia di finanza di Padova che ha sequestrato oltre 7 mila prodotti per la cura delle persona nocivi. "Il Comando provinciale della Guardia di finanza di Padova ha compiuto un sequestro di prodotti pericolosi per la salute di grande significato - ha commentato -. Complimenti e grazie alle Fiamme gialle. Molte persone, usando quei prodotti avrebbero rischiato conseguenze anche gravi". "L'abusivismo commerciale è già di per sé una piaga - ha proseguito il presidente veneto - ma in questo caso si va ben oltre. Questi prodotti contenevano infatti una molecola (nota col nome di Lilial) che dal primo marzo 2022 è messa al bando in Europa in quanto inserita tra le sostanze considerate 'cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione'. Tanta gente avrebbe quindi potuto star male - ha concluso - e questo è assolutamente inammissibile, una prospettiva infausta che è stata neutralizzata da una capillare attività svolta sul territorio provinciale svolta con determinazione e bravura dalla Guardia di finanza". (Rev)