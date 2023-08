Italia-Bulgaria: “Calvino qui e altrove” sbarca a Sofia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del centesimo anniversario della nascita di Italo Calvino e nell’ambito delle iniziative organizzate dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale per celebrare l’autore, l’ambasciata d’Italia in Bulgaria e l’Istituto italiano di cultura di Sofia presentano dal primo settembre la mostra “Calvino qui e altrove”. Lo riferisce un comunicato stampa. Realizzata da Fondazione Mondadori e Laboratorio Calvino su iniziativa del ministero degli Esteri, la mostra offre in otto pannelli trilingue (italiano/bulgaro/inglese) un itinerario visivo delle copertine dei libri più celebri di Calvino per ricostruire il viaggio delle sue opere nel mondo, “qui e altrove”. Un nono pannello allestito per l’esposizione in Bulgaria presenta la fortuna letteraria di Calvino in questo Paese. Un modo per raccontare per immagini la fortuna internazionale dell’autore e dei suoi personaggi. (segue) (Com)