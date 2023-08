Fvg: assessore Salute, Cro di Aviano all’avanguardia per trattamenti con Lutezio 117

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Centro di riferimento oncologico di Aviano si conferma polo di ricerca e di cura all'avanguardia per il Friuli Venezia Giulia e per il resto del Paese. Lo ha detto oggi l'assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, esprimendo soddisfazione per il riconoscimento tributato al centro regionale dal Congresso della società americana di fisica medica per i trattamenti con Lutezio-Psma, un radio-farmaco marcato con Lutezio 177 che sfrutta la radioattività per distruggere le cellule tumorali. "Questo nuovo riconoscimento internazionale è ancora più importante perché riguarda la cura di malattie rare", ha aggiunto Riccardi. "Conferma le altissime competente e le straordinarie capacità dei professionisti della salute e dei ricercatori del Cro: il loro lavoro, fondamentale per combattere i tumori, è costante. A loro - ha concluso - va il merito di un'attività che non sempre premia nel breve periodo ma che a lungo termine permette ai pazienti di potersi avvalere di cure e trattamenti che aumentano la loro speranza di vita". (Frt)