Veneto: Zaia firma dossier candidatura Unesco Colli Euganei, è sfida per territorio

- La firma del dossier per la candidatura Unesco dei Colli Euganei è "una sfida" per fare crescere l'intero territorio. Con queste parole Luca Zaia, presidente della regione Veneto, ha commentato la notizia della sigla del dossier della candidatura a Riserva della Biosfera Unesco dei Colli Euganei avvenuta da parte di sindaci e dell'Ente Parco. "Sono particolarmente soddisfatto che sia partita ufficialmente la sfida della candidatura dei Colli Euganei a patrimonio Unesco della biosfera - ha dichiarato -. Ribadisco il pieno ed entusiasta sostegno della regione del Veneto a questo percorso che, sono convinto, porterà l'intero territorio euganeo a crescere non solo dal punto di vista turistico, ma, anche e soprattutto, economico e sociale. Si tratta di valorizzare e mettere a sistema le bellezze di un territorio, rendendole disponibili al mondo. Di bellezza, natura, cultura, storia ed enogastronomia stiamo ancora una volta parlando. Sono certo che il percorso iniziato porterà ad un successo condiviso tra più attori - ha sottolineato Zaia -. Sarà un risultato di squadra che, oltre ad incrementare i siti Unesco del Veneto aumentando i nostri primati, porterà l'intero territorio euganeo a crescere e sviluppare ulteriormente la propria vocazione all'accoglienza nella bellezza di una natura che merita davvero il suggello di certificazione prestigiosa come quella che conferisce l'Unesco". (Rev)