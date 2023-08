Sudan: generale al Burhan tiene riunione di governo a Port Sudan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime settimane il comando è stato uno dei centri del conflitto nella capitale. Secondo il capo delle Saf, negli scontri ingaggiati durante l'operazione per la sua fuga sono rimaste uccise due persone. "Siamo orgogliosi che i nostri fratelli della Marina abbiano preso parte a questa operazione e che ci siano due martiri", ha proseguito al Burhan, precisando che alle operazioni per la sua uscita da Khartum hanno partecipato l'Aeronautica Militare, Le Forze terrestri e la Marina. "E' stata un'operazione nella quale si è combattuto e in questa abbiamo offerto dei martiri", ha detto ancora il capo delle Saf. Secondo la pagina Facebook dell’esercito, giovedì scorso (24 agosto) al Burhan è stato alla base aerea di Wadi Seidna, a nord della capitale, prima di arrivare nella città settentrionale di Atbara il giorno dopo. E' con ogni probabilità da qui che il generale ha raggiunto Port Sudan. Negli sviluppi del conflitto delle ultime settimane le Rsf hanno mantenuto un buon controllo di diverse aree di Khartum. Secondo il progetto Armed Conflict Location and Event Data Project (Acled), dall'inizio del conflitto si contano almeno 5 mila morti. (Res)