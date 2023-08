Droga: spaccio a Bisceglie e Trani, 16 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalle prime ore di questa mattina, circa 100 carabinieri del Comando provinciale Carabinieri di Barletta-Andria-Trani – coadiuvati in fase esecutiva da militari dei comandi provinciali Carabinieri di Bari e Foggia, hanno dato esecuzione all’ordinanza di misura cautelare in carcere di 16 soggetti (cinque in carcere; dieci agli arresti domiciliari; uno - minore all’epoca dei fatti- collocato in comunità), ritenuti, a vario titolo, gravemente indiziati di cessione, distribuzione e commercializzazione di stupefacenti in concorso fra loro. L’odierna operazione giunge all’esito di un’attività investigativa condotta dai militari della Tenenza di Bisceglie per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. La stessa - svolta sotto la direzione della Procura di Trani - ha consentito di acclarare, organicamente e dettagliatamente, l’esistenza di una fiorente attività di spaccio -condotta in quel centro cittadino e in Trani- da soggetti risultati legati fra loro da stretti rapporti di fiducia -costruiti sull’assidua frequentazione reciproca- che si approvvigionavano di sostanze stupefacenti in Bari. L’attività trae origine dall’arresto in flagranza di reato di due persone (madre e figlio), trovate in possesso di sostanze stupefacenti (250 grammi di cocaina e 55 grammi di hashish), materiale per il confezionamento del narcotico, danaro ritenuto provento dell’attività di spaccio nonché di numerosi ordigni esplosivi di fabbricazione artigianale, illegalmente detenuti e custoditi presso la loro abitazione. (segue) (Rin)