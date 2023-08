Giappone-Italia: Tokyo, in mostra i fumettisti Hisashi e Tieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Istituto Italiano di Cultura di Tokyo ha organizzato una mostra sulle opere di due fumettisti, l’italiano Luca Tieri e Eguchi Hisashi. La mostra, dal titolo “Tokyo Arte Pop”, realizzata in collaborazione con Tokyo Shinbun, in programma nella capitale giapponese dall’1 settembre al 29 ottobre 2023, propone aspetti della cultura pop e delle arti visive in Italia e in Giappone. L’esposizione si concentra non tanto su uno specifico stile artistico quanto sull’emotività, sul sentimento di affinità e di incontro tra i due artisti; ne scaturisce una sensazione urbana, fresca e pop, leggermente retrò. Nell’ambito dell’iniziativa, il prossimo 5 settembre si terrà, all’Auditorium dell’Istituto, un evento speciale: i due artisti parleranno della mostra con il suo curatore Kusumi Kiyoshi che ne è anche l’ideatore. Luca Tieri è un fumettista italiano che ha sviluppato un forte interesse per la cultura giapponese e si è trasferito a Tokyo. Eguchi Hisashi ha costruito il proprio stile pop influenzato sia dalla cultura dei fumetti europei o americani che da quella giapponese. Sebbene i due artisti abbiano stili e soggetti diversi, hanno entrambi una forte sensibilità verso la cultura popolare espressa anche attraverso la musica e la moda. (Com)