Iraq: un soldato francese è morto in un’operazione antiterrorismo

- Un soldato francese è morto in Iraq. Lo ha annunciato un comunicato dell’Eliseo. Si tratta del sergente Nicolas Mazier, “ucciso ieri in Iraq mentre la sua squadra sosteneva un’unità irachena in un’operazione antiterrorismo". Il presidente francese Emmanuel Macron ha espresso “profondo rispetto per il sacrificio di questo soldato, caduto in combattimento nello svolgimento della sua missione”. Il capo dello Stato ha indirizzato alla sua famiglia e ai suoi cari “le sue più sincere condoglianze”. Macron ha riaffermato “la determinazione della Francia nella sua lotta contro il terrorismo assieme all’Iraq”. (Frp)