Cina-Africa: ministro Difesa Li, Pechino rafforzerà cooperazione militare con il Continente

22 luglio 2021

- La Cina rafforzerà la cooperazione militare con l'Africa, soprattutto per quanto riguarda le esercitazioni congiunte, le operazioni di mantenimento della pace e la formazione professionale. Lo ha detto il ministro della Difesa cinese, Li Shangfu, nel discorso pronunciato in occasione del terzo forum Cina-Africa su pace e sicurezza, al via oggi a Pechino. Li, riporta il quotidiano edito dal Partito comunista "Global Times", ha ribadito che la Cina sosterrà fermamente il Continente nell'attuazione dell'Iniziativa di sicurezza globale promossa dal presidente Xi Jinping, allo scopo di incentivare la stabilità e la costruzione di "una comunità dal futuro condiviso". Questa edizione del forum è la prima convocata in presenza dopo la pandemia di Covid-19. Partecipano rappresentanti di quasi 50 Paesi e organizzazioni regionali africane.(Cip)