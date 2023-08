Roma: controlli a San Basilio, un arresto per spaccio, multe a 3 esercizi commerciali per 10.150 euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continuano i controlli da parte della Polizia di Stato su tutto il territorio della capitale. Questa volta il servizio antidegrado si è svolto in zona San Basilio. Particolare attenzione è stata prestata in zona San Basilio, Tiburtino III, Rebibbia e Ponte Mammolo, presso obiettivi sensibili come stazioni metro, gioiellerie, tabaccherie, farmacie, supermercati e banche. Le attività, coordinate dalla Questura di Roma, sono state finalizzate ad aumentare la percezione di sicurezza nella zona, prevenendo e contrastando qualsiasi forma di reato e di abusivismo. Gli agenti della Polizia di Stato del IV Distretto San Basilio, in collaborazione con gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, della Sezione Operativa - Ufficio di Gabinetto, delle Nibbio e di alcune unità cinofile dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, del Reparto Mobile, della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, unitamente agli uomini della Polizia Locale Roma Capitale, dell'Ama, dell'Acea e dell'Asl Sian Roma 2, hanno effettuato diversi servizi antidegrado volti al controllo del territorio. (segue) (Rer)