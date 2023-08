Roma: controlli a San Basilio, un arresto per spaccio, multe a 3 esercizi commerciali per 10.150 euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state identificate 264 persone, 15 delle quali accompagnate presso gli uffici di polizia per verificarne la regolarità sul territorio nazionale, in quanto sprovviste di documenti; sono stati controllati 23 veicoli ed emesse 5 sanzioni al Codice della strada; sono stati ispezionati 3 esercizi commerciali a carico dei quali sono state elevate 7 sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di 10.150 euro, per varie violazioni tra cui pessime condizioni igienico sanitarie e strutturali, accensione di apparecchi da gioco con vincite in denaro durante l'orario di sospensione e presenza di 2 dipendenti sprovvisti di regolare contratto di lavoro. Nel corso dei controlli antidroga 1 persona è stata arrestata con 56 grammi di cocaina per detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti. Gli agenti della Polizia Roma Capitale hanno rimosso dalla sede stradale 3 autoveicoli in stato di abbandono, 2 in Largo del Badile e 1 in Via Montecarotto. (segue) (Rer)