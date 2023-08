Roma: controlli a San Basilio, un arresto per spaccio, multe a 3 esercizi commerciali per 10.150 euro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Servizio giardini ha ripulito le estese aree verdi di Via della Vanga, Via Grotta di Gregna e Via del Badile, mentre il personale dell'Ama ha rimosso sacchi di rifiuti, rifiuti ingombranti (tavoli, sedie e divani) e rifiuti generici abbandonati nei pressi dei cassonetti ed ha infine ripulito il manto stradale a mezzo spazzatrice. Le squadre dell'Acea hanno provveduto alla manutenzione dell'illuminazione nella zona del Tiburtino III. Nei giorni precedenti sono stati effettuati analoghi servizi antidegrado, durante i quali sono state denunciate 3 persone perché trovate in possesso di oggetti atti a offendere: sequestrati 1 cacciavite, 1 bastone ed 1 coltello. (Rer)