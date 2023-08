Monza: Fontana, Regione farà sua parte per conferma gran premio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Regione Lombardia “farà la propria parte affinché l'autodromo di Monza continui a essere un appuntamento imprescindibile nel calendario della Formula 1 e sono convinto che anche il governo farà la propria parte”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, alla conferenza stampa di presentazione del Gran Premio di Formula 1 che si correrà a Monza la prossima domenica commentando le preoccupazioni espresse dal presidente dell’ACI Angelo Sticchi Damiani in merito alla scadenza del contratto d’affitto dell’autodromo. “Così come Regione Lombardia è stata presente per garantire questo rinnovo - ha sottolineato - saremo presenti anche per consentire un ulteriore rinnovo. Monza e la Lombardia non possono fare a meno della Formula 1 e la Formula 1 non può fare a meno di Monza”. Fontana ha poi evidenziato che è importante l’avvio dei lavori di riqualificazione dell’autodromo e “l’accelerazione che tutti insieme dovremo dare per fare in modo che quando ci presenteremo avremo la possibilità di dimostrare anche a Liberty media la nuova realtà di Monza e che Monza non è soltanto il presente, ma anche il futuro”. (Rem)