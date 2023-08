Fvg: assessore Sport, Cainero fu "Enzo il Magnifico" per la nostra regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enzo Cainero, patron del ciclismo regionale, fu "Enzo il Magnifico" per il Friuli Venezia Giulia. Lo ha detto il vicepresidente della Regione e assessore allo Sport, Mario Anzil, partecipando nell'Auditorium della Fantoni a Rivoli di Osopp alla presentazione della seconda tappa del 59mo Giro ciclistico internazionale della regione Friuli Venezia Giulia, che si svolgerà da giovedì 31 agosto a domenica 3 settembre. Cainero, "inventore" della tappa del Giro d’Italia sullo Zoncolan, fu, secondo l’assessore, "un uomo capace di sognare e di realizzare quei sogni con determinazione. Ci ha dimostrato che possiamo essere artefici del nostro destino e determinarlo, suscitando anche grandi emozioni. È guardare al futuro il modo migliore per onorarlo, per essere all'altezza dei nostri padri e dei nostri figli come lui ha sempre fatto". (Frt)