Lavoro: Landini scrive a Meloni, convochi incontro con parti sociali più rappresentative (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Landini, "il superamento di una precarietà nel lavoro non più sostenibile: è il momento di affermare la stabilità nei rapporti di lavoro e la parità di diritti tra tutte le persone che per vivere devono lavorare, ciò a valere anche nel sistema del lavoro in appalto; la realizzazione di un piano straordinario di assunzioni in tutto il settore pubblico (dalla sanità all’istruzione) comprensivo della stabilizzazione del personale ancora precario". (Com)