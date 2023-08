Romania: presidente Iohannis, Grecia diventerà membro Iniziativa dei Tre Mari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia diventerà membro del formato diplomatico dell'Iniziativa dei Tre Mari, in occasione del prossimo vertice in programma a settembre, mentre la Moldova e l’Ucraina otterranno lo status Paesi associati. Lo ha annunciato il presidente romeno, Klaus Iohannis, durante un incontro con i rappresentanti delle missioni diplomatiche, i capi degli uffici consolari e i direttori degli istituti culturali romeni. "In occasione del vertice di settembre dell'Iniziativa dei Tre Mari, la Grecia diventerà membro del formato, mentre Moldova e Ucraina saranno Paesi associati", ha detto il capo dello Stato. Il prossimo vertice dell’iniziativa, l’ottavo, sarà ospitato a settembre presso il palazzo presidenziale romeno. L'Iniziativa dei Tre Mari riunisce ora 12 Stati tra il Mar Baltico, il Mar Nero e il Mar Adriatico: Austria, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia e Slovenia. Il format mira a promuovere la cooperazione per lo sviluppo delle infrastrutture nei settori dell'energia, dei trasporti e del digitale, puntando a nuovi investimenti, alla crescita economica e alla sicurezza energetica. (Rob)