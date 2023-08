Ue: ministra francese Boone, allargamento fondamentale per sicurezza del Continente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’allargamento dell’Unione europea è fondamentale per la sicurezza del Continente. Lo ha affermato la ministra per gli Affari europei della Francia, Laurence Boone, intervenendo al Forum strategico di Bled. “Se vogliamo pace, sicurezza e stabilità”, abbiamo bisogno di “allargare l’Ue”, non solo per gli interessi dei paesi candidati ma anche per quelli di Bruxelles. “Siamo la più vasta regione democratica del mondo e per questo motivo siamo minacciati”, ha aggiunto Boone. (Seb)