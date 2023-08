Sardegna: separazione consensuale fra due donne di Olbia, bimbo affidato a madre non biologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Procura di Tempio ha recentemente concesso il suo benestare a un atto senza precedenti, scatenando un nuovo dibattito sulla separazione consensuale di coppie omogenitoriali. Senza alcun passaggio in Tribunale e con il valore di una sentenza irrevocabile, il Comune di Olbia ha pubblicato un provvedimento legale che segna una pietra miliare nel campo delle separazioni familiari. Del caso riferisce il quotidiano L'Unione Sarda oggi in edicola. L'elemento distintivo di questo caso è la procedura adottata: la negoziazione assistita. Questa metodologia, che coinvolge la mediazione diretta tra le parti senza la necessità di presentarsi davanti a un giudice, è stata utilizzata per definire tutti gli aspetti delicati legati alla separazione di due donne unite da un'unione civile. La scelta della mediazione è stata decisa dai legali delle parti coinvolte. In questo caso, l'attenzione si è concentrata sull'aspetto più cruciale dell'accordo: l'affidamento di un bambino in tenera età. Quando minori sono coinvolti in una separazione negoziata, è necessaria l'approvazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale competente. In questo specifico caso, l'Ufficio guidato dal procuratore Gregorio Capasso ha analizzato gli atti presentati dagli avvocati Graziella Putzu e Valentina Varrucciu e ha dato l'assenso all'accordo emerso dalla separazione assistita. (segue) (Rsc)