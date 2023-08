Sardegna: separazione consensuale fra due donne di Olbia, bimbo affidato a madre non biologica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aspetto più delicato del negoziato era l'affidamento del bambino. I magistrati hanno autorizzato l'affidamento predominante alla madre non biologica, basandosi sugli impegni della coppia separata e sulla priorità degli interessi del minore. L'approccio adottato ha convinto la Procura, che ha ritenuto che ogni aspetto dell'affidamento sia stato definito con cura per evitare qualsiasi impatto negativo sul bambino coinvolto. Secondo l'avvocato Graziella Putzu, che rappresenta la madre non biologica, "il dato importante è la scelta di un percorso di mediazione e negoziazione. C'è stata la massima disponibilità delle parti e un alto tasso di ragionevolezza. Comportamenti civili che hanno messo davanti a tutto il benessere e la felicità del bambino". L'avvocato Putzu, con una vasta esperienza nel campo delle questioni familiari, ha inoltre sottolineato che questo accordo potrebbe rappresentare un modello per il futuro. "Credo che abbia pochissimi precedenti in Italia", ha affermato, riferendosi alla negoziazione assistita di una famiglia omogenitoriale con minori. "Sono in atto formidabili cambiamenti sociali e ora ne vediamo il riflesso nel nostro lavoro". (Rsc)