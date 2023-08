Grecia: 81mila ettari in fumo nella regione di Alexandroupoulis, 11 aerei antincendio da Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze della Commissione europea ha mobilitato 11 aerei antincendio e 1 elicottero della riserva RescEu, dislocati in 6 Stati membri, per affrontare i più grandi incendi mai registrati nell'Unione europea. È quanto si legge in un comunicato stampa rilasciato dall'esecutivo europeo. Come si legge nella nota, inoltre, "6 Paesi europei hanno contribuito con 6 squadre di terra per la lotta agli incendi boschivi attraverso il meccanismo di protezione civile dell'Ue". La Commissione informa anche che l'incendio nella regione greca di Alexandroupolis ha determinato la perdita di 81mila ettari di terreno, il che rappresenta l'incendio più grande nell'Ue dal 2000, quando il Sistema europeo di informazione sugli incendi boschivi (Effis) ha iniziato a registrare i dati. Da quando la Grecia ha attivato il meccanismo di protezione civile dell'Ue, per la seconda volta quest'estate nello scorso 20 agosto, continua la nota, "l'Ue ha dispiegato 11 aerei antincendio RescEe di stanza in Croazia, Cipro, Francia, Germania, Spagna e Svezia, 1 elicottero Blackhawk dalla Repubblica Ceca, 407 vigili del fuoco e 62 veicoli da Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Francia, Romania, Serbia e Slovacchia". Inoltre, il servizio di mappatura satellitare Copernicus dell'Ue ha rilasciato 20 mappe delle aree colpite, assistenza che segue la pronta reazione dell'Ue alla precedente attivazione del Meccanismo di protezione civile europeo da parte della Grecia. (segue) (Beb)