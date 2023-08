Grecia: 81mila ettari in fumo nella regione di Alexandroupoulis, 11 aerei antincendio da Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il mese scorso è stato avviato un dispiegamento coordinato di 9 aerei, 510 vigili del fuoco e 117 veicoli per affrontare l'escalation degli incendi", afferma ancora la Commissione Ue nel comunicato. "Siamo solidali con la Grecia che sta combattendo contro i devastanti incendi selvaggi. La più grande operazione di spegnimento aereo dell'Unione europea sottolinea il nostro impegno per un'azione collettiva rapida ed efficace in tempi di crisi. I nostri pensieri sono rivolti alla popolazione greca e continueremo a lavorare instancabilmente per proteggere le vite, le proprietà e l'ambiente. L'unità e la cooperazione dell'Ue sono i nostri punti di forza per superare queste sfide", ha dichiarato Janez Lenarcic, commissario Ue per la gestione delle crisi. (Beb)