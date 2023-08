Fvg: gruppo Fedriga presidente, hotspot migranti è scelta che va approfondita con territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella dell’apertura di un hotspot in Regione è una scelta che non può essere calata dall’alto, ma va approfondita e mediata con il territorio. Lo sostiene oggi in una nota il gruppo consiliare Fedriga presidente, intervenendo nel dibattito sulla possibile apertura di un centro di prima accoglienza in Friuli Venezia Giulia. Il gruppo consiliare nato dalla lista a sostegno del presidente della Regione smentisce oggi le dichiarazioni del consigliere regionale del Partito democratico, Francesco Martines, che aveva preannunciato un incontro tra il commissario straordinario per l'immigrazione, Valerio Valenti, i prefetti delle quattro ex province lo stesso Fedriga. “Incontri che, dalle notizie in nostro possesso, non risultano in agenda a breve”, spiegano dal gruppo. I consiglieri regionali bollano come “fallimentare” l’esperienza dell’accoglienza diffusa e ribadiscono che “l'ipotesi di creazione in Friuli Venezia Giulia di un hotspot, peraltro di stretta competenza statale, non può e non deve essere un'azione calata dall'alto. Anzi va assolutamente approfondita, in particolare con riferimento all'idoneità delle eventuali strutture individuate, e va mediata con il territorio, nel rispetto delle comunità locali”. L’ingresso di migranti dalla rotta balcanica, per il gruppo Fedriga presidente, è “un fenomeno che necessita di un intervento di contenimento, a garanzia della sicurezza dei nostri territori e per poter dare una degna accoglienza a migliaia di persone che altrimenti bivaccano, senza controllo, nei nostri centri”. (Frt)