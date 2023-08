Libano: ministro Sfollati, ingresso siriani attraverso passaggi illegali è “fenomeno pericoloso”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ingresso di rifugiati siriani nel territorio libanese attraverso passaggi illegali “è un fenomeno pericolo”. Lo ha dichiarato il ministro per gli Sfollati del Libano, Issam Charafeddine, al termine di un incontro con il primo ministro uscente, Najib Miqati, e con il capo della Sicurezza generale, generale Elias Baissari, per discutere dei rifugiati siriani entrati di recente nel Paese. "Dato che gli sfollati entrano attraverso passaggi non autorizzati, è stato discusso un meccanismo ponderato per prevenire questa situazione", ha ribadito il ministro, aggiungendo che "questo meccanismo prevede il controllo delle frontiere e il coordinamento dei responsabili in Siria, nonché la diffusione di informazioni a militari, centri di intelligence e sicurezza generale per avviare il coordinamento con i comuni per ritenere responsabile chiunque ospiti sfollati non autorizzati”. Il ministro ha affermato che "le discussioni si concentrano attualmente sull'imposizione di sanzioni". “È stato raggiunto un accordo per stabilire contatti anche con la Siria. Data la natura della questione relativa alla sicurezza, il generale Baissari supervisionerà queste comunicazioni”, ha affermato. (segue) (Lib)