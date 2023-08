Libano: ministro Sfollati, ingresso siriani attraverso passaggi illegali è “fenomeno pericoloso” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 9 agosto, il Libano ha raggiunto un accordo con l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) per la trasmissione dei dati sui rifugiati siriani nel Paese. Circa 800 mila rifugiati siriani in Libano sono registrati presso l’Agenzia, ma si ritiene che il numero reale sia molto più alto (circa 1,5 milioni). Il governo libanese si è impegnato a non utilizzare i dati condivisi per scopi contrari al diritto internazionale e ha ribadito l'impegno a rispettare i propri obblighi ai sensi del diritto internazionale e nazionale. Da parte sua, l’Unhcr ha avvertito il mese scorso che il numero di siriani che risiedono legalmente in Libano è diminuito. (Lib)