Fvg: Cabibbo (FI), accoglienza diffusa ha fallito, hotspot è unica soluzione ragionevole

- Il modello dell’accoglienza diffusa "ha fallito" e la creazione di un hotspot è "l’unica soluzione ragionevole" al problema della gestione dell’immigrazione in Friuli Venezia Giulia. Lo afferma oggi in una nota Andrea Cabibbo, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, ribadendo che "esattamente come abbiamo sostenuto in queste settimane, il programma del centrodestra ha individuato nella creazione di un hotspot il modello per gestire queste ondate migratorie, soprattutto in una regione di frontiera come la nostra". Per Cabibbo, "il tema dei migranti richiede una soluzione urgente e decisa, in attesa che anche l'Unione Europea si assuma le sue responsabilità". L’hotspot sarebbe, dunque, l'unica soluzione "per tutelare tutti, dai migranti alle forze dell'ordine ai cittadini della nostra regione", se inteso come "una struttura sicura, per identificare e prestare cure e assistenza a chi arriva. Il fine non è garantire un soggiorno comodo, ma una permanenza breve, nel rispetto dei diritti umanitari e della persona, prima che il viaggio possa riprendere verso altre mete", prosegue il capogruppo di FI, che esorta a trovare una "collocazione sicura e logica per tutti. Sarebbe bene - conclude - che l'hotspot fosse collocato in una zona periferica, distante da centri abitati, con una logistica adeguata". (Frt)