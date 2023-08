Ucraina: ministro Esteri Ungheria, chi parla di pace viene subito stigmatizzato come filorusso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chiunque parla di pace e della necessità di un cessate il fuoco in Ucraina viene immediatamente stigmatizzato come filorusso. Lo ha detto il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, intervenuto al Forum strategico di Bled, in Slovenia. L’Unione europea – ha detto – ha perso molta forza in tre aree importanti: la sicurezza del continente, il suo peso economico globale e la sicurezza energetica”. Nel caso della sicurezza, “in tutti i Consigli Affari esteri in cui abbiamo discusso di guerre lontane da noi, l’approccio principale è sempre stato quello di chiedere agli stakeholder di risolvere la cosa in modo pacifico, di sedersi al tavolo negoziale e di smettere di combattere”. Tuttavia, “quando una guerra avviene sul nostro continente non siamo in grado di seguire questo approccio perché se chiedi pace vieni immediatamente giudicato e stigmatizzato come un filorusso”, ha aggiunto. (Vap)