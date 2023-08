Europee: Renzi, sotto simbolo Centro sveglieremo Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il G7 "rischia di perdere influenza. E l’Europa non è più il luogo chiave come lo era vent’anni fa", osserva nella sua Enews il leader di Italia viva. Matteo Renzi, commentando la recente riunione dei Brics in Sudafrica. "Ma noi europei siamo comunque centrali, dicono i più. Lo siamo stati in tutto, è ovvio che ci riteniamo tali. Giusto. Ma siamo sicuri di esserlo ancora? E la domanda non è retorica", aggiunge per poi sottolineare come il problema sia "che noi siamo mezzo miliardo su otto miliardi. Che siamo divisi e frammentati. E che la nostra guida istituzionale sembra molto concentrata sui fattori burocratici e poco sulla politica". Per Renzi "il vertice Brics dimostra come i Paesi emergenti (direi pure: i Paesi ampiamente emersi) abbiano una voglia di futuro molto più entusiasta rispetto al vecchio continente. Sveglia Europa, verrebbe da dire. Sveglia. Proveremo a dare la sveglia impegnandoci tutti insieme per le elezioni del 9 giugno sotto il simbolo del Centro. Perché - conclude l'ex premier - questa destra sovranista sta fallendo la prova di governo. E questa sinistra populista sta fallendo la prova dell’opposizione". (Rin)