Salerno: Piantedosi, soddisfazione per cattura banda ladri, impegno per garantire sicurezza

- Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, esprime “soddisfazione e apprezzamento per l’operazione condotta oggi a Salerno dalla Polizia di Stato, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura del capoluogo, che ha portato alla cattura dei membri di una banda specializzata in furti in appartamento”. “Un importante risultato" sottolinea Piantedosi commentando l’arresto di otto soggetti di nazionalità georgiana, la maggior parte irregolari sul territorio nazionale, e il sequestro di gioielli, orologi di pregio e denaro per un valore di oltre 100.000. euro, "frutto di un complesso lavoro investigativo e di una capillare attività di controllo del territorio portata avanti dalle Forze dell’ordine per contrastare odiosi fenomeni criminali che generano allarme sociale tra la popolazione”. “La testimonianza di un incessante impegno per garantire la sicurezza delle comunità locali”, conclude. (Rin)