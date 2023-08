Germania: arrestato cittadino russo-tedesco con accusa di esportazione componenti per strumenti militari in Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Germania, le autorità hanno arrestato un cittadino russo-tedesco con l'accusa di aver esportato componenti utilizzati dalla Russia nella produzione di attrezzature militari. Lo ha reso noto oggi il procuratore generale tedesco. L’imputato, chiamato solo Waldemar W, è accusato di aver violato le sanzioni imposte in seguito all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. L'uomo si trova in custodia cautelare dal 9 marzo scorso. Tra gennaio 2020 e marzo 2023, l'arrestato avrebbe esportato componenti elettronici in 26 occasioni verso un’azienda russa coinvolta nella produzione di hardware militare, compreso il drone da ricognizione Orlan-10. Il procuratore generale è intervenuto "a causa della particolare importanza del caso", si legge in una nota. Il suo mandato d'arresto sostituisce quello emesso da un tribunale regionale di Mannheim l'8 marzo scorso.(Geb)