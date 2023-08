© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le persone morte per legionellosi a Rzeszow, in Polonia sudorientale, sono salite a 14, mentre i contagiati dal batterio della legionella pneumophila sono in tutto 159. Lo ha reso noto l’Ispettorato sanitario (Sanepid) della città. Ben 103 dei contagiati sono abitanti della città, capoluogo della Precarpazia. (Vap)