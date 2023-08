Ue: Commissione, allargamento è un processo basato sul merito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'allargamento è una priorità politica per la Commissione europea ma rimane un processo basato sul merito. A dirlo la portavoce della Commissione europea, Dana Spinant, nel corso della conferenza stampa giornaliera di Bruxelles, rispondendo a una domanda sulle recenti dichiarazioni del presidente dell Consiglio europeo Charles Michel, che ieri, nel corso del Forum strategico di Bled, ha proposto il 2030 come data possibile per un prossimo ingresso di nuovi Stati membri. "Abbiamo sempre detto che l'allargamento è un processo basato sul merito, il che significa che i candidati devono entrare nell'Unione europea quando sono pronti. Questo è un fattore importante per gestire efficacemente i preparativi dei Paesi candidati e, come sapete, abbiamo lavorato a stretto contatto con loro per aiutarli a prepararsi e ad attuare le riforme necessarie per entrare nell'Unione. Ma per noi è un processo basato sul merito e deve rimanere basato sul merito", ha dichiarato Spinant. (Beb)