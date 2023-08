Israele-Arabia Saudita: aereo atterra a Gedda dopo guasto, Netanyahu ringrazia per “calorosa accoglienza”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, ha pubblicamente ringraziato le autorità saudite per “la calorosa accoglienza” riservata ai 128 israeliani a bordo dell’aereo Airbus 320 della compagnia Air Seychelles, in volo verso Tel Aviv, che ha effettuato ieri un atterraggio di emergenza a Gedda, in Arabia Saudita, a causa di un guasto tecnico. “Sono felice che stiate tornando tutti a casa. Apprezzo molto il buon vicinato", ha detto Netanyahu in un video pubblicato sulla piattaforma X, precedentemente nota come Twitter. Vale la pena ricordare che Arabia Saudita e Israele non hanno relazioni diplomatiche, ma da tempo sono in corso dei contatti, mediati dagli Stati Uniti e in particolare nella persona del consigliere per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan, per arrivare a una normalizzazione delle relazioni. (Res)