Migranti: Renzi, governo ha perso ogni tipo di credibilità

- "Qualcuno ha voluto leggere" il discorso del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Meeting di Rimini, "in contrapposizione al governo che sui temi dell’immigrazione appare fortemente in difficoltà. Del resto se prometti di chiudere i porti e poi raddoppi gli sbarchi è evidente che hai perso ogni tipo di credibilità". Lo scrive nella sua Enews il leader di Italia viva, Matteo Renzi. "A me pare tuttavia che si debba guardare ad altro per giudicare davvero le parole del presidente della Repubblica e soprattutto valorizzerei l’insistenza sul tema dell’amicizia, colonna da sempre del Meeting", conclude. (Rin)