Guatemala: Tribunale elettorale ufficializza risultati secondo turno ma cancella partito presidente eletto (2)

- L’Organizzazione degli stati americani (Osa) ha denunciato come “senza fondamento” la sospensione della personalità giuridica del movimento Semilla. L’organizzazione panamericana parla di “un’interpretazione abusiva della legge, in violazione dei più elementari principi costituzionali che garantiscono i diritti degli elettori”. “Ciò viola non solo tutte le garanzie di giusto processo, ma anche gli standard internazionali che in termini di rispetto dei diritti umani garantiscono la protezione dei funzionari eletti e degli elettori”, denuncia l’Osa. Nei giorni scorsi la Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh), organo indipendente dell'Osa, ha chiesto che vengano prese misure di protezione a favore del presidente eletto del Guatemala, Bernardo Arevalo, del movimento Semilla, e della sua vice Karin Herrera. Secondo l’organismo indipendente dell’Osa i due si trovano “in una situazione grave e urgente di rischio di danno irreparabile ai loro diritti”. (segue) (Mec)