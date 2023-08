Guatemala: Tribunale elettorale ufficializza risultati secondo turno ma cancella partito presidente eletto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sociologo di 64 anni e figlio dell'ex presidente Juan José Arevalo Bermejo, Bernardo Arevalo ha ottenuto, secondo i dati ufficializzati dal Tse, il 60,91 per cento dei voti, contro il 39,09 per cento andato alla sfidante, la candidata conservatrice Sandra Torres, l’ex moglie di Alvaro Colom, presidente del Guatemala dal 2008 al 2011. Torres non ha fin qui riconosciuto il risultato delle elezioni, parlando di una ufficializzazione "precipitosa" dei risultati. (Mec)