Spagna: domani previsto incontro tra Feijoo e Sanchez per discutere investitura leader popolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Partito popolare spagnolo (Pp), Alberto Nunex Feijoo, discuterà domani in merito alla propria investitura a premier con il presidente del Partito socialista (Psoe), Pedro Sanchez. Secondo fonti del Pp, Feijoo ha contattato ieri a mezzogiorno Sánchez, "leader del secondo partito del nostro Paese", per chiedergli se sia opportuno tenere un incontro in vista dell'investitura, poiché il leader dei "popolari" è il candidato designato dal re Felipe. Lo scambio tra i due sarebbe avvenuto tramite WhatsApp. Nel suo primo messaggio, Feijóo ha chiesto a Sánchez di fare una chiacchierata telefonica per discutere dell'argomento. Il premier uscente ha concordato sulla convenienza di tenere tale riunione, ma ha preferito che i capi di gabinetto di entrambi concordassero la data più appropriata. Il Pp inquadra questo incontro nella normalità democratica che deve segnare l’agenda dopo le elezioni generali del 23 luglio e nel quadro istituzionale precedente al dibattito di investitura fissato per il 26 settembre. (Spm)