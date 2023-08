Sardegna: manutenzione rete viaria di Cagliari, in un anno 5118 interventi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Manutenzione ordinaria a guasto, lavori di manutenzione ordinaria programmata e straordinaria, interventi di supporto alla mobilità, rilievo e monitoraggio dei beni stradali, censimento e rilievo beni stradali e catasto, progettazione e programmazione interventi di manutenzione, gestione sinistri, sorveglianza tecnica stradale, pronto intervento e centrale operativa, contact center e sistema informativo. Attraverso il global service che il Comune di Cagliari ha affidato ad AVR Spa, nel periodo agosto 2022 – luglio 2023 sono stati 5.118 gli interventi eseguiti nella rete stradale cittadina. Ammontano a 1.286 le segnalazioni telefoniche di cittadini a cui ha risposto il numero verde 800116444. Gratuito da rete fissa e mobile, il nuovo servizio, attivo continuativamente 24 ore al giorno (festivi compresi), nell'arco di un anno ha consentito di programmare 521 interventi su strade e marciapiedi e di eseguirne prontamente 765. Sono state invece 5.122 le buche chiuse con bitume a freddo e a caldo, 143.774 i metri lineari e 30.594 i metri quadrati di segnaletica orizzontale realizzata, 665 gli attraversamenti pedonali ripassati, 151 gli stalli tracciati da ordinanze e 36 quelli per disabili, 10 gli attraversamenti pedonali rialzati. Tra i lavori di manutenzione programmata dei beni stradali rientrano le asfaltature, interventi volti a migliorare lo stato di conservazione dei beni o a risolvere situazioni di carenza manutentiva. Hanno interessato 19 vie della città (Asse mediano di scorrimento, via Manzoni, via Alfieri, via Dell'Ippodromo, via Leopardi, via Carducci, via Deledda, via Marconi, via Filangeri, via Lungo Saline, via Paoli, via Roma, via San Michele, via Vulcano, viale Bonaria, viale Buoncammino, viale Ciusa, viale Marconi, viale Monastir, viale Giussani), per un totale di 63.900 metri quadrati. Uno dei progetti di manutenzione straordinaria ha interessato il risanamento strutturale del paramento murario in via Mameli, angolo via Malta. Ancora in corso di esecuzione, l'intervento prevede l'installazione di una paratia di micro-pali per scaricare dalle sollecitazioni del terreno il muro attualmente esistente. L'inserimento proposto permette di scaricare del tutto il muro esistente che può essere ristrutturato mantenendo solamente la funzione di rivestimento, non alterando minimamente l'inserimento paesaggistico dell'opera.