Sardegna: manutenzione rete viaria di Cagliari, in un anno 5118 interventi (2)

- In via Lo Frasso sono stati riqualificati 173 metri quadrati di pavimentazione con mattonelle 40x40. Il servizio di Global Service include la gestione tecnico-amministrativa e legale di tutti i sinistri riguardanti la rete stradale oggetto di affidamento. In questo primo anno di attività delle 122 richieste pervenute, 46 risultano definite o con istruttoria terminata, 76 in fase istruttoria per richiesta integrazioni, in attesa di perizie mediche o di relazioni tecniche. Inoltre, è stato completato il censimento di tutta la rete stradale primaria (circa 160 km) ed è in corso il censimento della rete secondaria. Questi i numeri del cosiddetto Catasto stradale: 576 strade rilevate (videoriprese), 665 km segnaletica orizzontale lineare, 3.600 attraversamenti pedonali, ciclopedonali e ciclabili, 22.800 supporti di segnaletica verticale, 37.800 cartelli di segnaletica verticalew, 74 km barriere di sicurezza, 900.000 metri quadrati di marciapiedi, 33.600 stalli di sosta auto/moto/taxi/bus, etc., 4.400 parapedonali e dissuasori,, 28.700 chiusini e caditoie acque meteoriche. Il monitoraggio delle pavimentazioni bituminose avviene tramite metodologie moderne, efficienti e standardizzate da Linee Guida Internazionali. Il servizio permette di avere una conoscenza completa delle pavimentazioni stradali sull’intero territorio comunale e di conseguenza una pianificazione ed esecuzione ottimizzate degli interventi con priorità alle aree più ammalorate. Monitorate anche gli oggetti non strutturali e strutturali (44 quelle ispezionate tra ponti, viadotti, sottopassi, passerelle pedonali e ciclabili della rete stradale primaria e secondaria). Le opere di sostegno censite e monitorate sono state 351, i giunti di dilatazione 250, i pendii e le scarpate 65. L'appalto di global service che il Comune di Cagliari ha affidato per un importo di 15.160.500 ad AVR Spa ha una durata di 3 anni e prevede la gestione di 464 km: 25 sono i mezzi d'opera e 47 le persone impiegate. (Rsc)