Iraq: imboscata dello Stato islamico, almeno tre militari francesi feriti

- Almeno tre militari francesi della Coalizione internazionale in Iraq e due membri delle forze anti-terrorismo irachene sono rimati feriti in un’imboscata tesa dallo Stato islamico (Is) nella parte orientale del governatorato di Salah al Din, a nord della capitale Baghdad. Lo riferisce l’agenzia di stampa irachena “Shafaq News”, citando fonti di sicurezza. Gli aerei della Coalizione internazionale hanno dapprima bombardato ieri una struttura del sedicente “califfato”, senza però causare vittime tra i membri dell’Is. Questi ultimi si sono asserragliati tra le macerie dell’edifico, tendendo un’imboscata alle forze francesi, coadiuvate degli uomini dell’anti-terrorismo iracheno, giunte sul posto per valutare l’impatto dell’attacco aereo. I jihadisti “hanno aperto il fuoco con armi medie, provocando il ferimento di tre soldati francesi e di due membri dell'antiterrorismo iracheno”, afferma “Shafaq News”. (segue) (Irb)