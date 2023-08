Iraq: imboscata dello Stato islamico, almeno tre militari francesi feriti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul luogo – un’area strategica al confine con altre due province, Kirkuk e Diyala - sono giunti ora i rinforzi del Comando operativo di Salah al Din. Le forze della Coalizione continuano ad assediare l'area alla ricerca dei militanti dell’Is. Secondo le valutazioni della Coalizione internazionale, ammonta a massimo 400 il numero di combattenti dello Stato islamico ancora attivi in Iraq, in sei, sette regioni e in aree remote del Paese. Lo Stato islamico in Iraq è stato ufficialmente sconfitto nel dicembre 2017, secondo quanto annunciato allora dal governo iracheno, ma continua a rappresentare ancora una minaccia alla sicurezza del Paese soprattutto nel cosiddetto “Triangolo della morte”, che include le province di Diyala, Salah al Din e Kirkuk, e nelle zone rurali e nelle aree montuose situate tra la periferia settentrionale di Baghdad e la regione autonoma del Kurdistan. (Irb)