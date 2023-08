Romania: ministri Lavoro, Finanze e Fondi europei a Bruxelles per deficit bilancio e pensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri romeni del Lavoro, delle Finanze e dei Fondi europei si sono recati a Bruxelles per discutere con i funzionari della Commissione europea della soglia del deficit di bilancio e delle pensioni speciali. Lo riferisce il portale d'informazione "Calea Europeana". La ministra del Lavoro, Simona Bucura-Oprescu, presenterà le nuove modifiche che dovranno essere apportate alla legge sulle pensioni speciali, secondo le richieste dalla Corte costituzionale. Bucura-Oprescu farà riferimento anche all'intenzione di applicare un’imposta del 15 per cento alle pensioni speciali che superano lo stipendio medio netto. I ministri delle Finanze e dei Fondi europei, rispettivamente Marcel Bolos e Adrian Caciu, presenteranno l’intenzione del governo romeno di superare la soglia del 4,4 per cento relativa deficit di bilancio per l'anno in corso. L’obiettivo sarebbe quello di convincere Bruxelles ad accettare un deficit di bilancio fino al 5,5 per cento. (Rob)